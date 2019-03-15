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"Вставай, вставай!" В Москве пытались воскресить Ленина в Мавзолее

1.3тЧитать материал на украинском

Мужчина облил 14 марта Мавзолей Ленина оливковым маслом и кричал: "Вставай", судя по всему, адресуя этот призыв усопшему коммунистическому вождю.

Гражданин был задержан московскими полицейскими, сообщает "МК".

Как стало известно, 37-летний москвич появился на Красной площади около 22:00. Он привлек внимание прохожих неадекватным поведением, загадочными речами, а в какой-то момент вытащил из пакета оливковое масло и стал поливать усыпальницу. При этом он кричал: "Вставай, вставай...".

Уточняется, что мужчине удалось облить только брусчатку, поскольку проход к Мавзолею сейчас закрыт.

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Ленин в Мавзолее

Ленин в Мавзолее

Мужчину отвезли в ОМВД по району Китай-город, где опросили. Прояснить что-то конкретное задержанный не смог. По заключению прибывших медиков, пациент страдает расстройством личности и нуждается в психиатрической помощи.

Коммунистам такое рвение не понравилось. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что "в партии осуждают попытку вандализма против Мавзолея Владимира Ленина", добавив, что подобные акции должны наказываться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандист Владимир Соловьев назвал Мавзолей Ленина центром Украины.

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Персона
Владимир Ленин
Место
РоссияМосква
Тег
Новости России
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Оливковое масло,срочно в список санкционных продуктов.... А то вон какие страшные вещи,с «внучатами ильича» происходят.. В сердце раисси,подлец подобрался... А еслиб керосин? Да к сцарю?
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минин евген
минин евген
кацапское быдло пачками сходит с ума, но упорно твердит: "санкции только на пользу". а что там со сруцким зодчим ваяющим свои шедевры из говна?
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Иванов Петр
Иванов Петр
минин евген, читай, мудак, внимательно. О санкциях знают только те, кто их сочиняет и такие жополизы, как хохлы! В России на это слово бо-о-о-о льшой "перец"По поводу этого идиотар-мудаков везде хватает. Вы пять лет поливаете хрюшу нектаром, а он принес вам войну, долги и зависимость, полный развал экономики и т.д! Батька Махно принес больше пользы, чем этот пить.
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