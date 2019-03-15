"Вставай, вставай!" В Москве пытались воскресить Ленина в Мавзолее

Мужчина облил 14 марта Мавзолей Ленина оливковым маслом и кричал: "Вставай", судя по всему, адресуя этот призыв усопшему коммунистическому вождю.

Гражданин был задержан московскими полицейскими, сообщает "МК".

Как стало известно, 37-летний москвич появился на Красной площади около 22:00. Он привлек внимание прохожих неадекватным поведением, загадочными речами, а в какой-то момент вытащил из пакета оливковое масло и стал поливать усыпальницу. При этом он кричал: "Вставай, вставай...".

Уточняется, что мужчине удалось облить только брусчатку, поскольку проход к Мавзолею сейчас закрыт.

Ленин в Мавзолее

Мужчину отвезли в ОМВД по району Китай-город, где опросили. Прояснить что-то конкретное задержанный не смог. По заключению прибывших медиков, пациент страдает расстройством личности и нуждается в психиатрической помощи.

Коммунистам такое рвение не понравилось. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что "в партии осуждают попытку вандализма против Мавзолея Владимира Ленина", добавив, что подобные акции должны наказываться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандист Владимир Соловьев назвал Мавзолей Ленина центром Украины.

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