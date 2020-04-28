Путина засняли за рисованием каракулей на совещании. Смешное видео

Дарья Дурова Курьезы 22:30, 28.04.2020

В сети вспомнили видео с президентом России Владимиром Путиным, который что-то рисовал на листке во время заседания.

Пользователи Twitter высмеяли российского главу. "Делает заметки", – написал пользователь с ником "Распад и неуважение".

Владимир Путин. Иллюстрация
nsn.fm

"Похоже руки-то помнят... как кота рисовать, а сам уже не помнит и не понимает, где находится", "Даже я на парах лучше имитировал заинтересованность", "Интересно, в это время шел дождь или были магнитные бури? Такое бывает у "гениальных" весной", "В крестики-нолики рубится", – ответили пользователи в комментариях.

Напомним, глава РФ на День знаний в школе в Кургане в 2013 году нарисовал детям на доске странную фигуру. Когда один из учеников спросил, что это, Путин ответил: "Это кошка. Вид сзади".

Путин рисует кошку
МК
Путин рисует кошку
МК
Кошка. Вид сзади
МК
Комментарии к видео
Скриншот
Комментарии к видео
Скриншот
Комментарии к видео
Скриншот
Комментарии к видео
Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно в сети появилось видео с якобы засыпающим премьер-министром России Михаилом Мишустиным во время речи президента Владимира Путина.

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Курьезы

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