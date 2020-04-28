У мережі згадали відео з президентом Росії Володимиром Путіним, який щось малював на листку під час засідання.

Користувачі Twitter висміяли російського главу. "Робить замітки", – написав користувач із ніком "Распад и неуважение".

Володимир Путін. Ілюстрація nsn.fm

"Схоже руки-то пам'ятають... як кота малювати, а сам уже не пам'ятає і не розуміє, де перебуває", "Навіть я на парах краще імітував зацікавленість", "Цікаво, в цей час ішов дощ чи були магнітні бурі? Таке буває у "геніальних" навесні", "У хрестики-нулики рубається", – відповіли користувачі в коментарях.

Нагадаємо, глава РФ на День знань у школі в Кургані в 2013 році намалював дітям на дошці дивну фігуру. Коли один з учнів запитав, що це, Путін відповів: "Це кішка. Вигляд ззаду".

Путін малює кішку МК

Путін малює кішку МК

Кішка. Вид ззаду МК

Коментарі до відео Скріншот

Коментарі до відео Скріншот

Коментарі до відео Скріншот

Коментарі до відео Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в мережі з'явилося відео з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним, який нібито засинав під час промови президента Володимира Путіна.