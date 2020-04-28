Путіна зняли за малюванням каракулів на нараді. Кумедне відео
У мережі згадали відео з президентом Росії Володимиром Путіним, який щось малював на листку під час засідання.
Користувачі Twitter висміяли російського главу. "Робить замітки", – написав користувач із ніком "Распад и неуважение".
"Схоже руки-то пам'ятають... як кота малювати, а сам уже не пам'ятає і не розуміє, де перебуває", "Навіть я на парах краще імітував зацікавленість", "Цікаво, в цей час ішов дощ чи були магнітні бурі? Таке буває у "геніальних" навесні", "У хрестики-нулики рубається", – відповіли користувачі в коментарях.
Нагадаємо, глава РФ на День знань у школі в Кургані в 2013 році намалював дітям на дошці дивну фігуру. Коли один з учнів запитав, що це, Путін відповів: "Це кішка. Вигляд ззаду".
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в мережі з'явилося відео з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним, який нібито засинав під час промови президента Володимира Путіна.