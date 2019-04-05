"Президент починається з аналізів": українці підірвали мережі мемами на батл Порошенка і Зеленського

Українці з гумором відреагували на "змагання" між кандидатами у президенти України, Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, зі здачі аналізів.

Новини про це стали настільки популярними, що соцмережі буквально заполонили численні жарти і меми на цю тему.

"Через здачу аналізів кандидатами виникла проблема з дефініціями: сц*куном буде той, хто прийде, або той, хто відмовиться?", "Кандидати на звання "Батько Нації" повинні здавати спермограму", "Аналізи потрібно здати одразу в кілька лабораторій, потім порівнювати, як рейтинги. У кого більше", "Сц*ти чи не сц*ти, ось, с*ка, питання", — іронізують українці.

Особливо дотепні навіть запропонували зробити 4 квітня вихідним днем на честь свята — Дня аналізів України.

Жарт про "батл" аналізів Соцмережі

Не зупиняючись у своєму креативі, користувачі мережі навіть запропонували кандидатам у президенти не обмежуватися аналізами і влаштувати змагання з урінокаліграфії на снігу.

"КП "Київсніг" офіційно заявляє широкій громадськості, що в разі, коли один з кандидатів у президенти в рамках своїх вимог до проведення дебатів захоче провести конкурс з урінокаліграфії — ми без питань і здивувань надамо необхідну кількість снігового покриву для таких потреб. Хвала циклонам, є ще трохи снігу в снігівницях, хоча, чесно кажучи, це резерв на Новий рік", — жартують в одному з пабліків.

Жарт про "батл" аналізів Соцмережі

Примітно, що осторонь від істерії з аналізами кандидатів у президенти не залишилися і медичні лабораторії, які вирішили скористатися ситуацією як маркетинговим ходом. Вони почали пропонувати своїм клієнтам пакет аналізів під назвою "Здоров'я майбутнього президента". У якості рекламного слогану компанії використали фразу "Президент починається з аналізів".

Реклама лабораторій, присвячена "батлу" аналізів Соцмережі

Реклама лабораторій, присвячена "батлу" аналізів Соцмережі

Мем на "батл" аналізів Соцмережі

Мем на "батл" аналізів Соцмережі

Мем на "батл" аналізів Соцмережі

Мем на "батл" аналізів Соцмережі

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