"Президент починається з аналізів": українці підірвали мережі мемами на батл Порошенка і Зеленського

Українці з гумором відреагували на "змагання" між кандидатами у президенти України, Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, зі здачі аналізів.
Новини про це стали настільки популярними, що соцмережі буквально заполонили численні жарти і меми на цю тему.
"Через здачу аналізів кандидатами виникла проблема з дефініціями: сц*куном буде той, хто прийде, або той, хто відмовиться?", "Кандидати на звання "Батько Нації" повинні здавати спермограму", "Аналізи потрібно здати одразу в кілька лабораторій, потім порівнювати, як рейтинги. У кого більше", "Сц*ти чи не сц*ти, ось, с*ка, питання", — іронізують українці.
Особливо дотепні навіть запропонували зробити 4 квітня вихідним днем на честь свята — Дня аналізів України.
Жарт про "батл" аналізів
Соцмережі
Не зупиняючись у своєму креативі, користувачі мережі навіть запропонували кандидатам у президенти не обмежуватися аналізами і влаштувати змагання з урінокаліграфії на снігу.
"КП "Київсніг" офіційно заявляє широкій громадськості, що в разі, коли один з кандидатів у президенти в рамках своїх вимог до проведення дебатів захоче провести конкурс з урінокаліграфії — ми без питань і здивувань надамо необхідну кількість снігового покриву для таких потреб. Хвала циклонам, є ще трохи снігу в снігівницях, хоча, чесно кажучи, це резерв на Новий рік", — жартують в одному з пабліків.
Жарт про "батл" аналізів
Соцмережі
Примітно, що осторонь від істерії з аналізами кандидатів у президенти не залишилися і медичні лабораторії, які вирішили скористатися ситуацією як маркетинговим ходом. Вони почали пропонувати своїм клієнтам пакет аналізів під назвою "Здоров'я майбутнього президента". У якості рекламного слогану компанії використали фразу "Президент починається з аналізів".
Реклама лабораторій, присвячена "батлу" аналізів
Соцмережі
Реклама лабораторій, присвячена "батлу" аналізів
Соцмережі
Мем на "батл" аналізів
Соцмережі
Мем на "батл" аналізів
Соцмережі
Мем на "батл" аналізів
Соцмережі
Мем на "батл" аналізів
Соцмережі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Зеленський під час виклику чинного глави держави Петра Порошенка на дебати заявив, що аналізи необхідно здати для того, щоб довести українцям, що серед кандидатів у президенти "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".
При цьому в штабі Порошенка відповіли, що готові 5 квітня це зробити в медичній частині НСК "Олімпійський".
Однак в команді Зеленського заявили, що їх кандидат не здаватиме аналізи в цьому місці, оскільки вважає, що НСК може бути заангажований, тому закликав призначити будь-яку іншу лабораторію.
Вранці 5 квітня Зеленський здав аналізи в медичному діагностичному центрі Eurolab в Києві. Як розповів шоумен після процедури, результати будуть готові за три дні.
Порошенко в цей же день здав аналізи в медичній частині НСК "Олімпійський" (Київ), в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків.
Головний лікар Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" Володимир Ярий оприлюднив результати аналізів президента Порошенка. За його словами, швидкий тест не виявив психоактивних речовин. Аналіз на вміст алкоголю буде готовий пізніше.
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