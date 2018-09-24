''Правой руке'' Путина высыпали на голову кучу бумаги: видеофакт

Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка похвасталась видео с вечеринки, где веселилась с мужем и дочерью.
Праздник был устроен в честь дня рождения дочери Стаса Михайлова и проходил в поместье Агаларов Эстейт.
На видео из Instagram Навки взрослые и дети кидают в друг друга целые горы конфетти. Кучей бумаги полностью засыпает и самого Пескова.
Подписчики отметили, что увидели здесь российского политика совсем с другой стороны, нашлись и те, кто раскритиковал праздник.
Мгновенья беззаботности, радости, озорства и искреннего веселья! 🎉🎉🎉Так здорово, что можно снова окунуться в эту атмосферу детства!!! Ведь каждый взрослый в душе ребенок! 👧👦👧 😉 Спасибо @inamikhaylova и @stas_mihailoff за такой чудесный праздник, где все без исключения себя чувствовали детьми! 🙏🙏🙏 Отдельное спасибо Гале Юдашкиной за наряд для Надюши от @yudashkin_kids #нашамаша #машастаса #ТатьянаНавка #peskofamily #детство #деньрождения #озорство #радость #веселье #бумажнаядискотека
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Песков признался о страшных снах с Путиным.