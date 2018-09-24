''Правой руке'' Путина высыпали на голову кучу бумаги: видеофакт

Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка похвасталась видео с вечеринки, где веселилась с мужем и дочерью.

Праздник был устроен в честь дня рождения дочери Стаса Михайлова и проходил в поместье Агаларов Эстейт.

На видео из Instagram Навки взрослые и дети кидают в друг друга целые горы конфетти. Кучей бумаги полностью засыпает и самого Пескова.

Подписчики отметили, что увидели здесь российского политика совсем с другой стороны, нашлись и те, кто раскритиковал праздник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Песков признался о страшных снах с Путиным.