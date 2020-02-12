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12 февраля • обновлено в 10:20
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"Газовые камеры под Киевом и ГУЛАГ в Донецке!" Поклонская разразилась новым фейком об Украине

1.1т
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Экс-"прокурор" оккупированного Крыма, а ныне депутат нелегитимной Госдумы России Наталья Поклонская пожаловалась на вынесение ей смертного приговора в Украине. Кроме того, она выдала фейк о том, что под Киевом могут появиться газовые камеры, а под Донецком – лагеря.

Неадекватными домыслами коллаборационистка поделилась на личном Telegram-канале, выразив уверенность в том, что в преданной ею стране якобы царит средневековье.

"На носу знаменательная дата – семь лет Евромайдану. А для меня итоги этого "преступления" записаны на 14 страницах, которые мне прислали по почте из Киева. Это мой смертный приговор, вынесенный "боевиками" из "Правого сектора". Я перебирала бумаги в ящике и наткнулась на этот исторический документ: обещали поймать, отвести к ближайшей стенке и расстрелять", – написала скандальная Поклонская.

Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

РБК

"И эти животные еще будут нам что-то говорить про большевиков и "красный террор"? Дай вам волю – вы бы переплюнули 37-й год со всей "ежовщиной"! Прямо под Киевом соорудили бы новые газовые камеры, а под Донецком открыли бы ГУЛАГи. И река крови разлилась бы по Украине новым Днепром", – добавила она.

Кроме того, пособница оккупантов заявила, что у украинских патриотов якобы имеются проблемы с психическим здоровьем, и добавила, что от смерти ее спасает только Бог.

"Хорошо еще, что в смертном приговоре они не написали: "Сжечь на костре, как ведьму!", "Отдать на растерзание медведю!", "Четвертовать!". У них ведь мозги не в порядке! Все зверства средневековья покажутся утренником в детском саду. Мне вот повезло, хоть они и устраивали на меня покушения одно за другим – Господь спасает. Спасибо моей профессиональной охране", – написала Поклонская.

В конце своего спича она очередной раз упрекнула в проукраинской позиции президента Владимира Зеленского, заявив, что патриоты якобы вынесли "приговор" не только ей, но и Украине.

"Правый сектор" вынес смертный приговор не только мне, но и всей Украине. А президент Зеленский, увы, с ним молча согласился", – возмутилась предательница Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Наталья Поклонская
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Дейман Алон
Дейман Алон
Блин, надо бы мне посетить газовые камеры под Киевом, а то как-то скучно мне в Харькове живется без этих "поклонских" камер :)
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