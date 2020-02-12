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12 лютого • оновлено в 10:22
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"Газові камери під Києвом і ГУЛАГ в Донецьку!" Поклонська відзначилася новим фейком про Україну

1.1т
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Екс-"прокурорка" окупованого Криму, а нині депутат нелегітимної Держдуми Росії Наталія Поклонська поскаржилася на винесення їй смертного вироку в Україні. Крім того, вона видала фейк про те, що під Києвом можуть з'явитися газові камери, а під Донецьком – табори.

Неадекватними домислами колаборантка поділилася на особистому Telegram-каналі, висловивши впевненість у тому, що в зрадженій нею країні нібито панує середньовіччя.

"На носі знаменна дата – сім років Євромайдану. А для мене підсумки цього "злочину" записані на 14 сторінках, які мені прислали поштою з Києва. Це мій смертний вирок, винесений "бойовиками" з "Правого сектора". Я перебирала папери в ящику і натрапила на цей історичний документ: обіцяли спіймати, відвести до найближчої стінки і розстріляти", – написала скандальна Поклонська.

Наталія Поклонська

Наталія Поклонська

РБК

"І ці тварини ще будуть нам щось говорити про більшовиків і "червоний терор"? Дай вам волю – ви би переплюнули 37-й рік з усією "єжовщиною"! Просто під Києвом спорудили б нові газові камери, а під Донецьком відкрили б ГУЛАГи. І річка крові розлилася б Україною новим Дніпром", – додала вона.

Крім того, поплічниця окупантів заявила, що в українських патріотів нібито є проблеми з психічним здоров'ям, і додала, що від смерті її рятує тільки Бог.

"Добре ще, що в смертному вироку вони не написали: "Спалити на багатті, як відьму!", "Віддати на поталу ведмедю!", "Четвертувати!". У них же мізки не в порядку! Всі звірства середньовіччя здадуться ранком в дитячому садочку. Мені ось пощастило, хоч вони і влаштовували на мене замахи один за одним – Господь рятує. Дякую моїй професійній охороні", – написала Поклонська.

У кінці свого спічу вона вчергове дорікнула проукраїнською позицією президенту Володимиру Зеленському, заявивши, що патріоти нібито винесли "вирок" не тільки їй, але й Україні.

"Правий сектор" виніс смертний вирок не тільки мені, але і всій Україні. А президент Зеленський, на жаль, з ним мовчки погодився", – обурилася зрадниця України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Наталя Поклонська
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Дейман Алон
Дейман Алон
Блин, надо бы мне посетить газовые камеры под Киевом, а то как-то скучно мне в Харькове живется без этих "поклонских" камер :)
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