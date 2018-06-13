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"Плакат из Хогвардса": оптическая иллюзия с котом покорила сеть

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Видео с объявлением о пропаже кота стало крайне популярным в сети.

Из-за неровной поверхности гаража, на котором оно наклеено, и находчивости оператора кажется, будто питомец поворачивает голову и наблюдает за человеком. Такая "подвижность" вызвала у людей ассоциации с волшебным миром "Гарри Поттера", где картины были живыми.

"Вероятно, спасся из Азкабана или типа того", – сказано в описании.

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Хозяева пропавшего животного попросили тех, кто его найдет, перезвонить для получения вознаграждения.

Видео за сутки набрало почти 300 тысяч просмотров. Пользователи назвали удачной оптическую иллюзию. Некоторые даже пошутили, что в России постеры ищут людей.

"В советской России пропавшие плакаты ищут вас", "Это плакат из Хогвартса".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть озадачила оптическая иллюзия из-за того с молодой парой.

Читайте все новости по теме "курьезы" на Обозревателе.

Тема
курьезы
Место
Россия
Объект
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