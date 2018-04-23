Романтичное фото покорило сеть из-за оптической иллюзии

Влюбленная пара сделала обычное романтическое фото объятий на берегу моря, но оно тут же стало популярным в сети.

Причина проста – на снимке присутствует оптическая иллюзия. Стоит только посмотреть на ноги и расположения ступней парня и девушки, чтобы вовсе растеряться, пишет INK.

На самом деле расцветка мужских шортов и комбинация цветов окончательно запутала зрителей, но стоит только обратить на это внимание, как все становится на свои места.

Как сообщал "Обозреватель", ранее сеть покорила удивительная оптическая иллюзия с собакой.