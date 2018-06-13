"Плакат із Хогвардса": оптична ілюзія з котом підкорила мережу

Відео з оголошенням про зникнення кота стало дуже популярним в мережі.
Через нерівну поверхню гаража, на якому воно наклеєно, і винахідливість оператора здається, ніби вихованець повертає голову і спостерігає за людиною. Така "рухливість" викликала у людей асоціації з чарівним світом "Гаррі Поттера", де картини були живими.
"Ймовірно, врятувався з Азкабану або типу того", - сказано в описі.
Господарі зниклої тваринного попросили тих, хто її знайде, передзвонити для отримання винагороди.
Відео за добу набрало майже 300 тисяч переглядів. Користувачі назвали вдалою оптичну ілюзію. Деякі навіть пожартували, що в Росії постери шукають людей.
"В радянській Росії зниклі плакати шукають вас", "Це плакат з Хогвартса".
Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше мережу спантеличила оптична ілюзія через те з молодою парою.
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