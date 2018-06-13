"Плакат із Хогвардса": оптична ілюзія з котом підкорила мережу

Відео з оголошенням про зникнення кота стало дуже популярним в мережі.

Через нерівну поверхню гаража, на якому воно наклеєно, і винахідливість оператора здається, ніби вихованець повертає голову і спостерігає за людиною. Така "рухливість" викликала у людей асоціації з чарівним світом "Гаррі Поттера", де картини були живими.

"Ймовірно, врятувався з Азкабану або типу того", - сказано в описі.

Новини Романтичне фото підкорило мережу через оптичної ілюзії

Господарі зниклої тваринного попросили тих, хто її знайде, передзвонити для отримання винагороди.

Відео за добу набрало майже 300 тисяч переглядів. Користувачі назвали вдалою оптичну ілюзію. Деякі навіть пожартували, що в Росії постери шукають людей.

"В радянській Росії зниклі плакати шукають вас", "Це плакат з Хогвартса".

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше мережу спантеличила оптична ілюзія через те з молодою парою.