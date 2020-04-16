Головна Новини
17 квітня • оновлено в 00:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Курйози

Від засмаглого до блідого: Путіна викрили у використанні двійника. Фото

1.3т
Читати матеріал російською

Президента Росії Володимира Путіна вкотре викрили у використанні двійника, помітивши разючі відмінності у його зовнішності.

Нюанс помітив український політолог, блогер Олексій Голобуцький. В своєму Telegram-каналі він також опублікував порівняльні знімки.

Зокрема, на одному з них глава РФ зображений 16 квітня на нараді в Ново-Оґарьово, а на іншому – минулого тижня, коли він виступав на нараді в режимі відеоконференції щодо поширення в країні коронавірусу.

Путіна викрили у використанні двійника

Путіна викрили у використанні двійника

"На вахту до Пасхи виставили найкращого Путіна – підтягнутого і засмаглого! Порівняно з минулотижневим – блідим, аж синім, і обрезклим, – дійсно святковий варіант", – написав Голобуцький.

Зміни у зовнішності Путіна

Зміни у зовнішності Путіна

t.me/allgolobutsky

Як писав OBOZREVATEL, російські журналісти показали, як змінювався зовнішній вигляд президента РФ Володимира Путіна за 20 років його перебування при владі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Ліснічук
Особи
Олексій Голобуцький Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії фотографии
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Клим Чугункин
Клим Чугункин
Озабоченный вукраинский "политолог" Голобуцкий так пристально наблюдает за Путиным, что у него в глазах потемнело.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Такие статейки - признак помоечности сайта
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Соколова Катерина
Соколова Катерина
Імунолог пoяснив як літнім людям слід пoсилити імyнітет! 2 міcяці пoтрібнo пити... imunologua.ml
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Курйози

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 4161.

    Вилікувалися: 186. Померли: 116.

  • У світі захворіли 2 мільйони осіб, загинули – понад 130 тисяч.

  • Аптеки заполонили експрестести на COVID-19, але це – гроші на вітер

  • Звідки взявся коронавірус: у США дізналися про нульового пацієнта з Китаю

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

Новини

Топпублікації

Топблоги