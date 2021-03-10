Оптическая иллюзия с 'парящим в воздухе' кораблем 'сломала' мозг пользователям. Фото

Недалеко от британского города Фалмут, что на южном побережье графства Корнуолл, фотограф зафиксировал редкое природное явление, которое вызвало оптическую иллюзию "парящего в воздухе" корабля.

Из-за разных температур воздуха и воды кажется, что танкер идет не по морю, а летит в воздухе. Изображения опубликовало BBB News в Instagram, где пользователи спорили об их подлинности и удивлялись увиденному (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Автор фото Дэвид Моррис признался, что был "ошеломлен" после того, как сделал снимок, глядя на море недалеко от Корнуолла.

Как рассказал метеоролог издания Дэвид Брэйн, подобные миражи возникают из-за особых атмосферных условий и преломления лучей света. Поэтому со стороны людям кажется, будто корабль парит в небе.

Явление называется температурной инверсией. Его часто можно увидеть за полярным кругом, у берегов Арктики, но очень редко зимой в Англии.

Иногда же, подчеркнул Брэйн, оптическая иллюзия наоборот приводит к тому, что объекты, находящиеся ниже линии горизонта, становятся видимыми. В конце февраля такую заметили в Шотландии.

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