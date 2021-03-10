Оптична ілюзія із 'завислим у повітрі' кораблем 'зламала' мозок користувачам. Фото

Недалеко від британського міста Фалмут, що на південному узбережжі графства Корнуолл, фотограф зафіксував рідкісне природне явище, яке спричинило оптичну ілюзію "завислого в повітрі" корабля.

Через різні температури повітря й води здається, що танкер іде не морем, а летить у повітрі. Зображення опублікувало BBB News в Instagram, де користувачі сперечалися про їхню справжність і дивувалися побаченому (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Автор фото Девід Морріс зізнався, що був "приголомшений" після того, як зробив знімок, дивлячись на море недалеко від Корнуолла.

Як розповів метеоролог видання Девід Брейн, подібні міражі виникають через особливі атмосферні умови та заломлення променів світла. Тому з боку людям здається, ніби корабель ширяє у небі.

Явище називається температурною інверсією. Його часто можна побачити за полярним колом, біля берегів Арктики, але дуже рідко взимку в Англії.

Іноді ж, підкреслив Брейн, оптична ілюзія навпаки призводить до того, що об'єкти, які перебувають нижче від лінії горизонту, стають видимими. Наприкінці лютого таке помітили в Шотландії.

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