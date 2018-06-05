"Оказалась лесбиянкой": человека Путина припозорили после личного признания

Экс-депутат нелегитимной Государственной Думы России Сергей Марков признался, что ухаживал за экс-госсекретарем США Кондолизой Райс, которая оказалась представительницей сексуальных меньшинств.

"Сергей Марков на "Эхе": "За Кондолизой Райс я чуть-чуть ухаживал, но никакого романа не было - она лесбиянкой оказалась". Видно, в его представлении это единственная причина, по которой женщина может не поддаться его чарам", – написал на своей странице в Facebook журналист Николай Руденский.

В сети откровения Маркова назвали "не патриотичными".

Сергей Марков

"Он ухаживал за женщиной, которую наша пропаганда считала исчадием ада? Очень не патриотично", – пошутили пользователи.

Признание экс-депутата Госдумы вызвало массу насмешек, в том числе, касательно его "обаяния".

"После ухаживаний Маркова женщина безусловно должна стать лесбиянкой, даже если всегда любила мужчин. Но, скорее всего Кондолиза и не знает, кто такой Марков", – отметили в сети.

"Скорее обратное, она приняла его за голубого идиота", "Таки домогался, раз выяснил, что "она лесбиянкой оказалась", "Это ужасно смешно", "Домогался, значит. Вот шельмец".

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире пропагандистской программы РФ Марков предложил присоединить Николаев к России.