"Отец ДНР" похвастался "большим хозяйством": его жестко высмеяли

Экс-главарь "ДНР" Павел Губарев заявил, что после ухода из "большой политики" стал обычным гражданином и занимается "большим хозяйством".

Об этом он сказал в интервью одному из "изданий" оккупантов, передает блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

"У нас большое хозяйство, скажем так. В первую очередь, это медиа-холдинг "Новороссия", который вещает на огромную аудиторию Донбасса. Я также написал книгу "Факел Новороссии", - рассказал Губарев.

Также сепаратист заявил, что помогает своим единомышленникам, которые попали в украинские тюрьмы и занимается "базой карателей", которая называется "Трибунал".

"То есть это "Миротворец", только наоборот", - подчеркнул Губарев.

"Факел" Паша и его большое хозяйство", – посмеялся Necro Mancer. "Вот это лицо себе отъел, у него в ОРДЛО точно все хорошо", ""Миротворец" только наоборот" — это как?! Аха-ха, о жжет дол*одятел!" - комментируют другие пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Губарев засветился в России.