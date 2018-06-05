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"Виявилася лесбіянкою": людину Путіна присоромили після особистого визнання

3.8тЧитати новину російською

Екс-депутат нелегітимноъ Державної Думи Росії Сергій Марков зізнався, що залицявся до екс-держсекретаря США Кондолізи Райс, яка виявилася представницею сексуальних меншин.

"Сергій Марков на "Ехо": "До Кондолізи Райс я трохи залицявся, але ніякого роману не було - вона лесбіянкою виявилася". Видно, в його уявленні це єдина причина, по якій жінка може не піддатися його чарам", - написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Микола Руденський.

У мережі одкровення Маркова назвали "не патріотичними".

Сергій Марков

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"Він залицявся до жінки, яку наша пропаганда вважала породженням пекла? Дуже не патріотично", - пожартували користувачі.

Визнання екс-депутата Держдуми викликало масу глузувань, в тому числі, щодо його "чарівності".

"Після залицянь Маркова жінка безумовно повинна стати лесбіянкою, навіть якщо завжди любила чоловіків. Але, швидше за все Кондоліза і не знає, хто такий Марков", - відзначили в мережі.

"Радше, навпаки, вона прийняла його за блакитного ідіота", "Таки домагався, раз з'ясував, що "вона лесбіянкою виявилася", "Це жахливо смішно", "Домагався, значить. Ось шельма".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі пропагандистської програми РФ Марков запропонував приєднати Миколаїв до Росії.

Особи
Сергій МарковКондоліза Райс
Місце
Росія
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Тёмный Арти
Тёмный Арти
Может я и больной ублюдок, но всё же. Мне кажется, или его рожа просит ему налить не меньше двух литров бояры?
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