Офис Зеленского назвал Волынскую область Луцкой. Фото

Офис президента Украины ошибочно назвал Волынскую область Луцкой.

На страницах ОП в социальных сетях накануне было опубликовано видео о поездке Владимира Зеленского на Волынь с рабочим визитом.

Офис Зеленского назвал Волынскую область Луцкой, но вскоре исправил ошибку

При этом в титрах к видео изначально было указано, что президент посетил "Луцкую область". Спустя некоторое время Офис президента перезалил видео, исправив ошибку.

Офис Зеленского назвал Волынскую область Луцкой, но вскоре исправил ошибку

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети появились слухи о том, что пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель якобы беременна от президента. Вскоре она отреагировала на эту информацию.