''Ножки циркулем'': внешность Путина на новом фото озадачила сеть

В сети обратили внимание на странную фотографию президента России Владимира Путина, в очередной раз высмеяв его рост.

На снимке, опубликованном журналистом прокремлевского пула Дмитрем Смирновым в Twitter, Путин запечатлен в своем кабинете.

"Игрушечная модель "Путин в Кремле" — для настоящих фанатиков скреп и царя. "Ножки — циркулем, губки — бантиком…" — написал в личном Telegram-канале украинский политолог Алексей Голобуцкий.

"Могли бы уже как-то раздуть, ватой набить — потому что это уже не Путин, ручная кладь какая-то", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Путин повеселил сеть новым снимком, на котором он запечатлен с сербским лидером Александром Вучичем, рост которого составляет почти 2 метра.

Ранее реальный рост российского президента "засветили" на фото из Парижа, где проходили торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

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