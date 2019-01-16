''Ніжки циркулем'': зовнішність Путіна на новому фото спантеличила мережу

У мережі звернули увагу на дивну фотографію президента Росії Володимира Путіна, вчергове висміявши його зріст.

На знімку, опублікованому журналістом прокремлівського пулу Дмитром Смірновим у Twitter, Путін зображений у своєму кабінеті.

"Іграшкова модель "Путін у Кремлі" — для справжніх фанатиків скреп і царя. "Ніжки — циркулем, губки — бантиком..." — написав в особистому Telegram-каналі український політолог Олексій Голобуцький.

"Могли б уже якось роздути, ватою набити — тому що це вже не Путін, ручна поклажа якась", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Путін повеселив мережу новим знімком, на якому він зазнятий із сербським лідером Олександром Вучичем, зріст якого становить майже 2 метри.

Раніше реальний зріст російського президента "засвітили" на фото з Парижа, де проходили урочистості з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

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