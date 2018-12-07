''Не хватает авоськи с пивом'': скандальных пропагандистов Путина разнесли за неудачный образ

Скандальная кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева похвасталась снимком со своим мужем Евгением Поповым из лифта, чем вызвала бурную реакцию в сети.
Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram, и быстро нарвалась на критику из-за внешнего вида. Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий также не обошел стороной эту тему.
"Органический образ ватник и ватницы: вырвиглаз-халатик и фуфаечка. Однако не хватает бигуди и авоську с пивом – не до конца продумали лук", – пошутил Голобуцкий в Telegrаm-канале.
"Две ш*юхи в одном кадре", "Крыса противная", "Две шкуры", – написали разгневанные пользователи под постом Скабеевой.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандистку разгромили за снимки из студии звукозаписи, которые ставят под сомнение не только ее таланты, но и качество профессиональной деятельности.
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