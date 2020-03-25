В Министерстве здравоохранения случайно открыли чат в viber-канале о коронавирусе, попытавшись обвинить хакеров во взломе.

Как передает УП, читатели канала внезапно получили возможность писать сообщения в viber-канал Минздрава, после чего в ведомстве попытались оправдаться.

"Сегодня вечером авторизованное Минздравом Viber-сообщество "Коронавирус_инфо" пытались взломать. Но благодаря быстрым действиям службы технической поддержки проблема уже решена", – было сказано в сообщении.

Но чуть позже в Минздраве признали, что это была их собственная ошибка и принесли извинения.

В свою очередь пользователи воспользовались проколом ведомства и успели написать несколько сообщений: "Украина, привет", "Мы все умрем", "Выжившие?"

Минздрав оконфузился с viber-каналом о коронавирусе УП

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Как писал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин и режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля. Однако в Кабмине заявили, что сроки могут закончиться раньше, если распространение инфекции будет остановлено.

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