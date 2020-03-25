У Міністерстві охорони здоров'я випадково відкрили чат в viber-каналі про коронавірус, спробувавши звинуватити хакерів у зломі.

Як передає УП, читачі каналу раптово отримали можливість писати повідомлення в viber-канал МОЗ, після чого у відомстві спробували виправдатися.

"Сьогодні ввечері авторизовану МОЗ Viber-спільноту "Коронавірус_інфо" намагалися зламати. Але завдяки швидким діям служби технічної підтримки проблема вже вирішена", – було сказано в повідомленні.

Але трохи пізніше в МОЗ визнали, що це була їхня власна помилка і вибачилися.

У свою чергу користувачі скористалися проколом відомства і встигли написати кілька повідомлень: "Україно, привіт", "Ми всі помремо", "Ті, що вижили?"

МОЗ осоромилося з viber-каналом про коронавірус УП

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Як писав OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин і режим надзвичайної ситуації до 24 квітня. Однак в Кабміні заявили, що терміни можуть закінчитися раніше, якщо поширення інфекції буде зупинено.

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