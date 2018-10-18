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''Клоун рулит страной с ядерным оружием'': в заявлениях Путина увидели тревожный подтекст

5.3тЧитать материал на украинском

В сети вызвало резонанс заявление президента России Владимира Путина о попадании "мучеников" в рай после удара потенциального агрессора.

Многие подняли на смех циничные слова российского лидера о том, что "они просто сдохнут". Пользователи даже придумали мемы по этому поводу и встревожились, что этот человек управляет страной с ядерным оружием.

"Вообще, тема "все умрут, а русские в рай" заимствована у шахидов. Те даже уточняют, сколько девственниц получит каждый "русский". С учетом разрыва отношений РПЦ с Константинополем, может решил, что стране пора стать мусульманской? Вот и преемник есть – Кадыров", - написал галерист Марат Гельман.

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"Шутки шутками, а этот клоун рулит страной с ядерным оружием", - отметили пользователи.

Тема шахидов среди пользователей получила продолжение. "Шахид аятолла Х*йломенеи", - подписали под мемом, где изображен Путин, обвешанный взрывчаткой.

"Президент говорит - все сдохнут. Люди в зале смеются. А провоцируют в подростках агрессию все равно интернет и видеоигры", - прокомментировали в микроблоге "Сталингулаг" заявление Путина о теракте в Керчи.

Алексей Фалин даже придумал новый хит Путина и популярной российской певицы Земфиры, соединив заявление президента с известной композицией.

"Я не хочу в Рай! У меня $50 млн и куча недвижки. Пожить хочу - сказал Соловьев. Я не хочу в Рай! У меня мега яхты и $миллиард - сказал Сечин. И я не хочу в Рай! У меня яхты, дворцы, миллиарды -сказал Медведев. Ну ее \ Россию \ на*уй! Уеду! Буду жить на яхте. Не хочу в Рай - подумал Усманов после", - отметил Саша Северный.

Многие также напомнили о разрыве РПЦ с Константинополем, отметив, что таким образом РФ лишилась "абонемента" в рай.

Не обошлось также без тревожных шуток на тему того, что лидер страны с ядерным оружием сошел с ума, но никто ему даже шепотом об этом сказать не может.

"Путин нас готовит к нашей мученической смерти. Потому что он сам, сукин сын, залезет в бункер, не выкуришь оттуда. Психиатры, ау!" - В. Шендерович", - написали в сети.

Ранее OBOZREVATEL рассказал самые яркие высказывания Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Опять насобирали дебильных комментариев. А где-то за океаном послушали и убрали в сейф очередной план удара по России, коих с сороковых годов прошлого века написано великое множество...
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Александрович Алексей, ты в своем уме?
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Santi Amonito
Santi Amonito
И этот тефлоновый пигмей еще и на урановой бомбе сидит свесив каблуки, и все, как полоумные, умиляются от того, что благодаря ему все "сдохнут"?, - бля, шо у него с "мозгом"...?
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2
1
Попова Ольга
Попова Ольга
В ДЕДА КРЫШУ СОРВАЛО , ДЕД В ПСИХУШКУ , А БЫДЛО В ЯДЕРНЫЙ ПЕПЕЛ , А КТО В РАЙ ? СОЛОВЬЕВ С КИСЕЛЕМ ВЕДЬ В ИСПАНИИ НЕ ТОЛЬКО ЗАМКИ И БУНКЕРА ЕСТЬ , ВОТ УГОТОВАНА СУДЬБА ЧЕРВЯМ !!!!!!!!!!
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