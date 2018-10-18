''Клоун рулит страной с ядерным оружием'': в заявлениях Путина увидели тревожный подтекст

В сети вызвало резонанс заявление президента России Владимира Путина о попадании "мучеников" в рай после удара потенциального агрессора.
Многие подняли на смех циничные слова российского лидера о том, что "они просто сдохнут". Пользователи даже придумали мемы по этому поводу и встревожились, что этот человек управляет страной с ядерным оружием.
"Вообще, тема "все умрут, а русские в рай" заимствована у шахидов. Те даже уточняют, сколько девственниц получит каждый "русский". С учетом разрыва отношений РПЦ с Константинополем, может решил, что стране пора стать мусульманской? Вот и преемник есть – Кадыров", - написал галерист Марат Гельман.
вообще тема "все умрут а русские в рай" заимствована у шахидов. Те даже уточняют сколько девственниц получит каждый "русский".— marat guelman (@galerist) 18 жовтня 2018 р.
С учетом разрыва отношений РПЦ с Константинополем, может решил что стране пора стать мусульманской ? Вот и преемник есть - Кадыров.
"Шутки шутками, а этот клоун рулит страной с ядерным оружием", - отметили пользователи.
- Кто обкуренный? Я обкуренный?— Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 18 жовтня 2018 р.
Шутки шутками, а этот клоун рулит страной с ядерным оружием. pic.twitter.com/kmPmZxXk2s
Тема шахидов среди пользователей получила продолжение. "Шахид аятолла Х*йломенеи", - подписали под мемом, где изображен Путин, обвешанный взрывчаткой.
Шахид аятолла Х*йломенеи pic.twitter.com/pEByek1DNB— Фосфорная Горловка (@natohawks) 18 жовтня 2018 р.
"Президент говорит - все сдохнут. Люди в зале смеются. А провоцируют в подростках агрессию все равно интернет и видеоигры", - прокомментировали в микроблоге "Сталингулаг" заявление Путина о теракте в Керчи.
Президент говорит - все сдохнут. Люди в зале смеются. А провоцируют в подростках агрессию всё равно интернет и видеоигры pic.twitter.com/zuImUqgHU3— Сталингулаг (@StalinGulag) 18 жовтня 2018 р.
Алексей Фалин даже придумал новый хит Путина и популярной российской певицы Земфиры, соединив заявление президента с известной композицией.
"Я не хочу в Рай! У меня $50 млн и куча недвижки. Пожить хочу - сказал Соловьев. Я не хочу в Рай! У меня мега яхты и $миллиард - сказал Сечин. И я не хочу в Рай! У меня яхты, дворцы, миллиарды -сказал Медведев. Ну ее \ Россию \ на*уй! Уеду! Буду жить на яхте. Не хочу в Рай - подумал Усманов после", - отметил Саша Северный.
Я не хочу в Рай!У меня 50млн $ и куча недвижки.Пожить хочу-сказал Соловьёб— Саша_Северный (@Aleks_SPb) 18 жовтня 2018 р.
Я не хочу в Рай!У меня мега яхты и миллиард $-сказал Сечин
И я не хочу в Рай!У меня яхты,дворцы,миллиарды-сказал Медведев
Ну её\Россию\нахуй!Уеду!Буду жить на яхте.Не хочу в Рай-подумал Усманов после
Не хочу в рай. Можно сразу к агрессору примкнуть, чтобы сдохнуть от болезни или от преклонного возраста?— Alina_Khan🏳️🌈 (@alina_sava) 18 жовтня 2018 р.
Многие также напомнили о разрыве РПЦ с Константинополем, отметив, что таким образом РФ лишилась "абонемента" в рай.
Какой в жопу рай, если Вселенский Патриархат погасил ваш абонемент?— Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) 18 жовтня 2018 р.
Не обошлось также без тревожных шуток на тему того, что лидер страны с ядерным оружием сошел с ума, но никто ему даже шепотом об этом сказать не может.
Никто ему уже даже шёпотом не скажет: "Владимир Владимирович, вы сошли с ума". @shenderovich pic.twitter.com/ZRnSoq7RNg— Nasha Canada (@NashaCanada) 18 жовтня 2018 р.
18 жовтня 2018 р.
Ху**ло как "великомученик" может попасть только в дурдом... в отделение для буйных! pic.twitter.com/RwYlhRAN4F— ⚠Страшный БЕНДЕРовец⚠ (@Realuran) 18 жовтня 2018 р.
18 жовтня 2018 р.
"Путин нас готовит к нашей мученической смерти. Потому что он сам, сукин сын, залезет в бункер, не выкуришь оттуда. Психиатры, ау!" - В. Шендерович", - написали в сети.
"Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут. Они даже раскаяться не успеют"— Мадам Грицацуева (@MGritsatsueva) 18 жовтня 2018 р.
"Путин нас готовит к нашей мученической смерти. Потому что он сам, сукин сын, залезет в бункер, не выкуришь оттуда. Психиатры, ау!" - В. Шендерович
...и каждого из нас в раю будут ждать семьдесят две гимнастки. pic.twitter.com/DVWHU8aLOE— распад и неуважение (@VictorKvert2008) 18 жовтня 2018 р.
71 и одна боксерша pic.twitter.com/qmjg5ml5bl— Главный Либерал (@ChiefLiberal) 18 жовтня 2018 р.
Ранее OBOZREVATEL рассказал самые яркие высказывания Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай".