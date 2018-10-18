''Клоун рулит страной с ядерным оружием'': в заявлениях Путина увидели тревожный подтекст

В сети вызвало резонанс заявление президента России Владимира Путина о попадании "мучеников" в рай после удара потенциального агрессора.

Многие подняли на смех циничные слова российского лидера о том, что "они просто сдохнут". Пользователи даже придумали мемы по этому поводу и встревожились, что этот человек управляет страной с ядерным оружием.

"Вообще, тема "все умрут, а русские в рай" заимствована у шахидов. Те даже уточняют, сколько девственниц получит каждый "русский". С учетом разрыва отношений РПЦ с Константинополем, может решил, что стране пора стать мусульманской? Вот и преемник есть – Кадыров", - написал галерист Марат Гельман.

вообще тема "все умрут а русские в рай" заимствована у шахидов. Те даже уточняют сколько девственниц получит каждый "русский".

С учетом разрыва отношений РПЦ с Константинополем, может решил что стране пора стать мусульманской ? Вот и преемник есть - Кадыров. — marat guelman (@galerist) 18 жовтня 2018 р.

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"Шутки шутками, а этот клоун рулит страной с ядерным оружием", - отметили пользователи.

- Кто обкуренный? Я обкуренный?



Шутки шутками, а этот клоун рулит страной с ядерным оружием. pic.twitter.com/kmPmZxXk2s — Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 18 жовтня 2018 р.

Тема шахидов среди пользователей получила продолжение. "Шахид аятолла Х*йломенеи", - подписали под мемом, где изображен Путин, обвешанный взрывчаткой.

"Президент говорит - все сдохнут. Люди в зале смеются. А провоцируют в подростках агрессию все равно интернет и видеоигры", - прокомментировали в микроблоге "Сталингулаг" заявление Путина о теракте в Керчи.

Президент говорит - все сдохнут. Люди в зале смеются. А провоцируют в подростках агрессию всё равно интернет и видеоигры pic.twitter.com/zuImUqgHU3 — Сталингулаг (@StalinGulag) 18 жовтня 2018 р.

Алексей Фалин даже придумал новый хит Путина и популярной российской певицы Земфиры, соединив заявление президента с известной композицией.

"Я не хочу в Рай! У меня $50 млн и куча недвижки. Пожить хочу - сказал Соловьев. Я не хочу в Рай! У меня мега яхты и $миллиард - сказал Сечин. И я не хочу в Рай! У меня яхты, дворцы, миллиарды -сказал Медведев. Ну ее \ Россию \ на*уй! Уеду! Буду жить на яхте. Не хочу в Рай - подумал Усманов после", - отметил Саша Северный.

Я не хочу в Рай!У меня 50млн $ и куча недвижки.Пожить хочу-сказал Соловьёб



Я не хочу в Рай!У меня мега яхты и миллиард $-сказал Сечин



И я не хочу в Рай!У меня яхты,дворцы,миллиарды-сказал Медведев



Ну её\Россию\нахуй!Уеду!Буду жить на яхте.Не хочу в Рай-подумал Усманов после — Саша_Северный (@Aleks_SPb) 18 жовтня 2018 р.

Не хочу в рай. Можно сразу к агрессору примкнуть, чтобы сдохнуть от болезни или от преклонного возраста? — Alina_Khan🏳️‍🌈 (@alina_sava) 18 жовтня 2018 р.

Многие также напомнили о разрыве РПЦ с Константинополем, отметив, что таким образом РФ лишилась "абонемента" в рай.

Какой в жопу рай, если Вселенский Патриархат погасил ваш абонемент? — Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) 18 жовтня 2018 р.

Не обошлось также без тревожных шуток на тему того, что лидер страны с ядерным оружием сошел с ума, но никто ему даже шепотом об этом сказать не может.

Никто ему уже даже шёпотом не скажет: "Владимир Владимирович, вы сошли с ума". @shenderovich pic.twitter.com/ZRnSoq7RNg — Nasha Canada (@NashaCanada) 18 жовтня 2018 р.

Ху**ло как "великомученик" может попасть только в дурдом... в отделение для буйных! pic.twitter.com/RwYlhRAN4F — ⚠Страшный БЕНДЕРовец⚠ (@Realuran) 18 жовтня 2018 р.

"Путин нас готовит к нашей мученической смерти. Потому что он сам, сукин сын, залезет в бункер, не выкуришь оттуда. Психиатры, ау!" - В. Шендерович", - написали в сети.

"Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут. Они даже раскаяться не успеют"

"Путин нас готовит к нашей мученической смерти. Потому что он сам, сукин сын, залезет в бункер, не выкуришь оттуда. Психиатры, ау!" - В. Шендерович — Мадам Грицацуева (@MGritsatsueva) 18 жовтня 2018 р.

...и каждого из нас в раю будут ждать семьдесят две гимнастки. pic.twitter.com/DVWHU8aLOE — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 18 жовтня 2018 р.

71 и одна боксерша pic.twitter.com/qmjg5ml5bl — Главный Либерал (@ChiefLiberal) 18 жовтня 2018 р.

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