Ким Чен Ын чуть не застрял, тестируя "гордость" автопрома России: забавные фото

Глава КНДР Ким Чен Ын чуть не застрял в российском ВАЗе LADA Priora во время поездки в воинскую часть на острове в Желтом море.

Об этом сообщил российский блогер Рустем Адагамов на своей странице в Twiter.

"Тут на днях уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын инспектировал войсковую часть 1524 КНА в отдаленном районе на островах в Желтом море и попал в соцсети, благодаря фотографиям поездки на побитой жизнью ВАЗовской "Приоре", - написал он.

Тут на днях уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын инспектировал войсковую часть 1524 КНА в отдаленном районе на островах в Желтом море и попал в соцсети, благодаря фотографиям поездки на побитой жизнью ВАЗовской "Приоре". :- ) pic.twitter.com/n0Rw1ZpvQ9 — Рустем Адагамов (@adagamov) 1 июля 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ким Чен Ын рассмешил своим кортежем и охраной.