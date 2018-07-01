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Ким Чен Ын чуть не застрял, тестируя "гордость" автопрома России: забавные фото

4.4тЧитать новость на украинском

Глава КНДР Ким Чен Ын чуть не застрял в российском ВАЗе LADA Priora во время поездки в воинскую часть на острове в Желтом море.

Об этом сообщил российский блогер Рустем Адагамов на своей странице в Twiter.

"Тут на днях уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын инспектировал войсковую часть 1524 КНА в отдаленном районе на островах в Желтом море и попал в соцсети, благодаря фотографиям поездки на побитой жизнью ВАЗовской "Приоре", - написал он.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Ким Чен Ын рассмешил своим кортежем и охраной.

Персона
Ким Чен Ын
Место
Северная Корея
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