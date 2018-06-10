Ким Чен Ын рассмешил своим кортежем и охраной: появилось видео

Глава КНДР Ким Чен Ын передвигается в Сингарупе на лимузине в сопровождении бегущих охранников.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube. В Сигнапур северокорейский лидер прибыл для встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая должна состоятся во вторник, 12 июня.

Охранники Трампа без остановки бежали за авто Ким Чен Ына, окружив его не только по бокам, но и сзади.

Этот момент удивил окружающих, однако во время встречи с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином глава КНДР передвигался аналогичным образом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп рассказал о судьбе КНДР после встречи с Ким Чен Ыном.