УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Ким Чен Ын рассмешил своим кортежем и охраной: появилось видео

4.2тЧитать новость на украинском

Глава КНДР Ким Чен Ын передвигается в Сингарупе на лимузине в сопровождении бегущих охранников.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube. В Сигнапур северокорейский лидер прибыл для встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая должна состоятся во вторник, 12 июня.

Охранники Трампа без остановки бежали за авто Ким Чен Ына, окружив его не только по бокам, но и сзади.

Новости
Прибыл не вовремя: в Сингапуре задержали "Ким Чен Ына"

Этот момент удивил окружающих, однако во время встречи с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином глава КНДР передвигался аналогичным образом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп рассказал о судьбе КНДР после встречи с Ким Чен Ыном.

Персоны
Ким Чен ЫнДональд Трамп
Место
Сингапур
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
20
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги