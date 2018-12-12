МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Хватают в метро Львова и Тернополя'': экс-советник Кучмы оскандалился заявлением об украинских военных

1.3тЧитать материал на украинском

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы, политолог и экономист Олег Соскин отличился заявлением об "охоте" на призывников в Украине.

Внимание на его интервью эфире Ukrlife обратил политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале. Как отметил он, Соскин рассказал о случаях незаконного задержания украинцев, которые якобы произошли в несуществующем львовском и тернопольском метро.

"Олег Соскин пугал бандеровскими циничными реалиями: "Детей хватают на улицах под видом того, что их забирают в военкомат, в Киеве, прямо на станциях метро. В Тернополе, во Львове хватают. Что это? Где свобода человека? Где Конституция?" — процитировал экономиста он.

Новости
В ВСУ подтвердили факт ''охоты на призывников'': что происходит

"Так, львовское и особенно тернопольское метро — то страшные места, просто смертельно опасны! Соскин там был — видите, каким вырвался? Спасать время человека!" — написал Голобуцкий.

Олег Соскин

Олег Соскин

Persona.TOP

Олег Соскин

Олег Соскин

Скрин видеоUkrlife

''Хватают в метро Львова и Тернополя'': экс-советник Кучмы оскандалился заявлением об украинских военных

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в Украине с 26 ноября по 25 декабря.

В связи с этим Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Минобороны и Генштабу предусмотреть меры частичной мобилизации и уточнить мобилизационный план резервистов.

Читайте все новости по теме "Мобилизация в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Мобилизация в Украине
Персона
Алексей Голобуцкий
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги