''Хуже, чем на памятнике!'' Сеть озадачил внешний вид Путина

Президент России Владимир Путин озадачил сеть своим внешним видом во время открытия памятника российскому писателю Александру Солженицыну в Москве.

Так, пользователи сразу же подметили новые уловки с ростом главы РФ. В частности, традиционно на эти "фокусы" обратил внимание украинский политолог Алексей Голобуцкий.

"Брюки у Путина, как всегда, рябью и складками неудачно маскируют систему подпорок. Выглядят хуже, чем на памятнике!" — написал он на своей странице в Facebook.

Пользователи тут же подметили, что у Путина на данном фото не такие уж маленькие каблуки, как для мужчины.

"А бронестеклас сколько завезли! Это подготовка к мавзолею?" — иронизируют пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети заподозрили новую "аномалию" с ростом президента РФ Владимира Путина во время съезда партии "Единая Россия". Так, был опубликован снимок, на котором Путин запечатлен вместе с главой правительства Дмитрием Медведевым.