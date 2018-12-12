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''Хуже, чем на памятнике!'' Сеть озадачил внешний вид Путина

2.7тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин озадачил сеть своим внешним видом во время открытия памятника российскому писателю Александру Солженицыну в Москве.

Так, пользователи сразу же подметили новые уловки с ростом главы РФ. В частности, традиционно на эти "фокусы" обратил внимание украинский политолог Алексей Голобуцкий.

"Брюки у Путина, как всегда, рябью и складками неудачно маскируют систему подпорок. Выглядят хуже, чем на памятнике!" — написал он на своей странице в Facebook.

''Хуже, чем на памятнике!'' Сеть озадачил внешний вид Путина
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Пользователи тут же подметили, что у Путина на данном фото не такие уж маленькие каблуки, как для мужчины.

"А бронестеклас сколько завезли! Это подготовка к мавзолею?" — иронизируют пользователи.

''Хуже, чем на памятнике!'' Сеть озадачил внешний вид Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети заподозрили новую "аномалию" с ростом президента РФ Владимира Путина во время съезда партии "Единая Россия". Так, был опубликован снимок, на котором Путин запечатлен вместе с главой правительства Дмитрием Медведевым.

Персоны
Владимир ПутинАлексей Голобуцкий
Место
РоссияМосква
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
В сети ни кто не обсуждает внешний вид попрошаенко....всегда пьяно похмельное рыло ...константа для гидранта!!!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Тупость шароварная безгранична,годами каждый день обсуждать чей то рост,ДАЖЕ Путина,это уже похоже на маразм.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Моль будет схлопнута !!!
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