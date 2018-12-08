''Ниже мелкого Медведева'': Путина поймали на новой аномалии с ростом

В сети заподозрили новую "аномалию" с ростом президента РФ Владимира Путина во время съезда партии "Единая Россия".

На курьезный эпизод обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий, опубликовав в Telegram снимок, на котором Путин запечатлен вместе с главой правительства Дмитрием Медведевым.

"Сегодня на съезде "Единой России" Путин вдруг оказался почти на ладонь ниже от мелкого Медведева", — отметил Голобуцкий.

"По том, какого роста "Путина" посылают на событие, можно судить о значимости этого события: вот, "единороссам" для визита выделили, пожалуй, самый крошечный вариант из запасников ФСБ", — посмеялся он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путина высмеяли за новую уловку с ростом также во время недавней встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которому пришлось широко расставить ноги, чтобы визуально скрыть низкий рост россиянина.