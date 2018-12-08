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''Ниже мелкого Медведева'': Путина поймали на новой аномалии с ростом

6.3тЧитать материал на украинском

В сети заподозрили новую "аномалию" с ростом президента РФ Владимира Путина во время съезда партии "Единая Россия".

На курьезный эпизод обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий, опубликовав в Telegram снимок, на котором Путин запечатлен вместе с главой правительства Дмитрием Медведевым.

"Сегодня на съезде "Единой России" Путин вдруг оказался почти на ладонь ниже от мелкого Медведева", — отметил Голобуцкий.

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''Ниже мелкого Медведева'': Путина поймали на новой аномалии с ростом

"По том, какого роста "Путина" посылают на событие, можно судить о значимости этого события: вот, "единороссам" для визита выделили, пожалуй, самый крошечный вариант из запасников ФСБ", — посмеялся он.

''Ниже мелкого Медведева'': Путина поймали на новой аномалии с ростом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путина высмеяли за новую уловку с ростом также во время недавней встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которому пришлось широко расставить ноги, чтобы визуально скрыть низкий рост россиянина.

Персоны
Владимир ПутинДмитрий Медведев
Место
Россия
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Кравец Анатолий
Кравец Анатолий
Раньше рост президента кацапстана определялся словом~похуй! Неужто ещё меньше? 🖕💩🇷🇺😀😀😅🤣😃🇷🇺🖕💩
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Ха ха путиноид ,а сколько оно горя натворило...
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Дебилы с обоза пробили очередное дно. Они даже не знают, что такое ракурс. А Голобуцкий пророк Темнейшего. Отслеживает каждый его шаг.
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Кравец Анатолий
Кравец Анатолий
Бухгалтер Борис, а ты тоже как твой президент Путин-Хуйло, ростом похуй? 💩🖕🇷🇺😃🤣😅😅😀🇷🇺🖕💩
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