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''Это не его голос!'' Журналист вычислил двойника Путина: появилось видео

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Российских пользователей озадачило новое видео с президентом РФ Владимиром Путиным, из-за чего они увидели в нем двойника политика.

Споры в сети вызвала запись из выступления Путина на коллегии Министерства обороны России. Так, журналист Саша Сотник в Twitter написал: "Это не голос Путина. Манера говорить — да. Но не голос. Кто выступал с трибуны?"

Многие пользователи также выразили мнение, что Путин не похож на себя, и, вероятно, это действительно был его двойник. При этом были и те, которые не увидели ничего подозрительного.

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''Это не его голос!'' Журналист вычислил двойника Путина: появилось видео
''Это не его голос!'' Журналист вычислил двойника Путина: появилось видео
''Это не его голос!'' Журналист вычислил двойника Путина: появилось видео

"У этого голос ниже и губа двигается нормально. Не дергается. текст читает плохо, как будто опыта мало", "Да, низковатый подсевший, но тембр голоса его, возможно простужен", "Похоже на какие-то звуковые эффекты, особенно на низких частотах", "Голос не его. Это выступает Говорун. Тембр совсем другой. Звукооператор подкачал", "Неудачно двойника подготовили в этот раз", — пишут комментаторы.

''Это не его голос!'' Журналист вычислил двойника Путина: появилось видео
''Это не его голос!'' Журналист вычислил двойника Путина: появилось видео
''Это не его голос!'' Журналист вычислил двойника Путина: появилось видео
''Это не его голос!'' Журналист вычислил двойника Путина: появилось видео
''Это не его голос!'' Журналист вычислил двойника Путина: появилось видео
''Это не его голос!'' Журналист вычислил двойника Путина: появилось видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети заподозрили еще одного двойника Путина. Пользователям показалось подозрительным видео президента с патриархом Кириллом.

Персоны
Владимир ПутинСаша Сотник
Место
Россия
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