''Это не его голос!'' Журналист вычислил двойника Путина: появилось видео

Российских пользователей озадачило новое видео с президентом РФ Владимиром Путиным, из-за чего они увидели в нем двойника политика.

Споры в сети вызвала запись из выступления Путина на коллегии Министерства обороны России. Так, журналист Саша Сотник в Twitter написал: "Это не голос Путина. Манера говорить — да. Но не голос. Кто выступал с трибуны?"

Многие пользователи также выразили мнение, что Путин не похож на себя, и, вероятно, это действительно был его двойник. При этом были и те, которые не увидели ничего подозрительного.

"У этого голос ниже и губа двигается нормально. Не дергается. текст читает плохо, как будто опыта мало", "Да, низковатый подсевший, но тембр голоса его, возможно простужен", "Похоже на какие-то звуковые эффекты, особенно на низких частотах", "Голос не его. Это выступает Говорун. Тембр совсем другой. Звукооператор подкачал", "Неудачно двойника подготовили в этот раз", — пишут комментаторы.

Владимир Путин, выступая на коллегии Министерства обороны Российской Федерации, представил главные направления развития Вооруженных сил РФ. Подробнее — в нашем видео.



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/0Ur3Oy9ru8 — ТАСС (@tass_agency) 18 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети заподозрили еще одного двойника Путина. Пользователям показалось подозрительным видео президента с патриархом Кириллом.