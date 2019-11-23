Друг Путина угодил в больницу из-за неудачного селфи: детали курьеза

Экс-премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони попал в больницу Милана из-за неудачной попытки сделать селфи.

Как сообщило итальянское издание Corriere della Sera, он хотел сфотографироваться на саммите Европейской народной партии в хорватском Загребе, но упал, получив ушиб и гематому.

Уточняется, что в больнице политик пробудет до конца недели. За это время ему проведут все необходимые обследования.

Сильвио Берлускони Politeka

"Да, это банальный ушиб. Но, знаете, даже полет бабочки в Китае вызывает целый ураган в Техасе", — сказал Берлускони.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Берлускони был госпитализирован в больницу Милана в апреле 2019 года. Сообщалось, что 82-летний политик проходил плановое обследование.

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