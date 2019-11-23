Главная Новости
23 ноября • обновлено в 20:16
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Курьезы

Друг Путина угодил в больницу из-за неудачного селфи: детали курьеза

3.2т
Читать материал на украинском

Экс-премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони попал в больницу Милана из-за неудачной попытки сделать селфи.

Как сообщило итальянское издание Corriere della Sera, он хотел сфотографироваться на саммите Европейской народной партии в хорватском Загребе, но упал, получив ушиб и гематому.

Уточняется, что в больнице политик пробудет до конца недели. За это время ему проведут все необходимые обследования.

Новости
Женщины и телевидение: Берлускони умеет продавать даже свои ''маленькие слабости''

Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони

Politeka

"Да, это банальный ушиб. Но, знаете, даже полет бабочки в Китае вызывает целый ураган в Техасе", — сказал Берлускони.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Берлускони был госпитализирован в больницу Милана в апреле 2019 года. Сообщалось, что 82-летний политик проходил плановое обследование.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Марина Погорилко
Персона
Сильвио Берлускони
Место
Италия Милан
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
9
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги