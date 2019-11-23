Головна Новини
23 листопада • оновлено в 20:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Курйози

Друг Путіна потрапив до лікарні через невдале селфі: деталі курйозу

3.1т
Читати матеріал російською

Експрем'єр-міністр Італії, лідер партії "Вперед, Італіє" Сильвіо Берлусконі потрапив до лікарні Мілана через невдалу спробу зробити селфі.

Як повідомило італійське видання Corriere della Sera, він хотів сфотографуватися на саміті Європейської народної партії в хорватському Загребі, але впав, отримавши удар і гематому.

Уточнюється, що в лікарні політик пробуде до кінця тижня. За цей час йому проведуть усі необхідні обстеження.

Новини
Жінки і телебачення: Берлусконі вміє продавати навіть свої ''маленькі слабкості''

Сільвіо Берлусконі

Сільвіо Берлусконі

Politeka

"Так, це банальний забій. Але, знаєте, навіть політ метелика в Китаї викликає цілий ураган у Техасі", – сказав Берлусконі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Берлусконі був госпіталізований у лікарню Мілана в квітні 2019 року. Повідомлялося, що 82-річний політик проходив планове обстеження.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Марина Погорілко
Особа
Сільвіо Берлусконі
Місце
Італія Мілан
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
8
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги