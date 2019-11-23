Друг Путіна потрапив до лікарні через невдале селфі: деталі курйозу

Експрем'єр-міністр Італії, лідер партії "Вперед, Італіє" Сильвіо Берлусконі потрапив до лікарні Мілана через невдалу спробу зробити селфі.

Як повідомило італійське видання Corriere della Sera, він хотів сфотографуватися на саміті Європейської народної партії в хорватському Загребі, але впав, отримавши удар і гематому.

Уточнюється, що в лікарні політик пробуде до кінця тижня. За цей час йому проведуть усі необхідні обстеження.

Сільвіо Берлусконі Politeka

"Так, це банальний забій. Але, знаєте, навіть політ метелика в Китаї викликає цілий ураган у Техасі", – сказав Берлусконі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Берлусконі був госпіталізований у лікарню Мілана в квітні 2019 року. Повідомлялося, що 82-річний політик проходив планове обстеження.

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