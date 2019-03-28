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"Доехал?" Путин похвастался "чудо-лимузином" и нарвался на смех в сети

7.7тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин проехался в Бишкеке (Киргизия) на созданном лично для него лимузине Aurus Senat. Такая помпезность вызвала смех и негодование в сети.

В частности, соответствующее фото выложил в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. "Аурус" доехал до Бишкека: впервые новый лимузин Путина в постсоветской республике", – прокомментировал он.

Пользователи не были столь добродушными, как Смирнов. "Я бы поостерёгся ездить на несертифицированной опытной гаражной самоделке, в которой после каждой поездки меняют всю ходовую и двигатель", "Сам доехал что ли, своим ходом и без поломок?", "Доехал грузом внутри транспортного самолета?" – иронизируют они.

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"Кремлевский пул"

Aurus Senat – российский автомобиль представительского класса. Он является основным служебным авто президента и премьер-министра России. Имя для модели было выбрано по названию Сенатской башни Московского Кремля.

Изнутри Aurus отделан кожей и деревом, на приборной панели установлены два монитора с информацией для водителя.

Места пассажиров оборудованы мультимедийной системой, вместо двух стекол в бортах машины установлены экраны, на которые выводится изображение с наружных видеокамер.

"Доехал?" Путин похвастался "чудо-лимузином" и нарвался на смех в сети

"Спутник"

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Путин оконфузился во время встречи с победителями Универсиады.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"в которой после каждой поездки меняют всю ходовую и двигатель" не сомневаюсь, что то делает лично автор комментария, иначе откуда такая осведомлённость )))
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
А как по-дурному прокоментировал - постсоветская страна !!! Это Россия всё еще постсоветская !!!
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Ball Yuriy
Ball Yuriy
Любченко Светлана, ... не страна, а территория. В стране закон действует, а на территории вождь племени.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Хохлы а чего не высмеиваете вашего "беременного" президента? Пока еще президента) https://ria.ru/20190328/1552175152.html
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