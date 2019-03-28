"Доехал?" Путин похвастался "чудо-лимузином" и нарвался на смех в сети

Президент России Владимир Путин проехался в Бишкеке (Киргизия) на созданном лично для него лимузине Aurus Senat. Такая помпезность вызвала смех и негодование в сети.

В частности, соответствующее фото выложил в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. "Аурус" доехал до Бишкека: впервые новый лимузин Путина в постсоветской республике", – прокомментировал он.

Пользователи не были столь добродушными, как Смирнов. "Я бы поостерёгся ездить на несертифицированной опытной гаражной самоделке, в которой после каждой поездки меняют всю ходовую и двигатель", "Сам доехал что ли, своим ходом и без поломок?", "Доехал грузом внутри транспортного самолета?" – иронизируют они.

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"Кремлевский пул"

Aurus Senat – российский автомобиль представительского класса. Он является основным служебным авто президента и премьер-министра России. Имя для модели было выбрано по названию Сенатской башни Московского Кремля.

Изнутри Aurus отделан кожей и деревом, на приборной панели установлены два монитора с информацией для водителя.

Места пассажиров оборудованы мультимедийной системой, вместо двух стекол в бортах машины установлены экраны, на которые выводится изображение с наружных видеокамер.

"Спутник"

"Аурус" доехал до Бишкека: Впервые новый лимузин Путина в постсоветской республике pic.twitter.com/hmuyIU9kb5 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Путин оконфузился во время встречи с победителями Универсиады.

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