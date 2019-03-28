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"Доїхав?" Путін похвалився "чудо-лімузином" і нарвався на сміх у мережі

7.7тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін проїхався у Бішкеку (Киргизія) на створеному особисто для нього лімузині Aurus Senat. Така помпезність викликала сміх і обурення в мережі.

Зокрема, відповідне фото виклав у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. "Аурус" доїхав до Бішкека: вперше новий лімузин Путіна в пострадянській республіці", – прокоментував він.

Користувачі не були настільки добродушними, як Смирнов. "Я би остерігався їздити на несертифікованій дослідній гаражній поробці, в якій після кожної поїздки замінюють всю ходову і двигун", "Сам доїхав чи що, своїм ходом і без поломок?", "Доїхав вантажем всередині транспортного літака?" – іронізують вони.

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"Доїхав?" Путін похвалився "чудо-лімузином" і нарвався на сміх у мережі

"Кремлівський пул"

Aurus Senat – російський автомобіль представницького класу. Він є основним службовим авто президента і прем'єр-міністра Росії. Ім'я для моделі вибирали за назвою Сенатської вежі Московського Кремля.

Зсередини Aurus оброблений шкірою і деревом, на приладовій панелі встановлені два монітори з інформацією для водія.

Місця пасажирів обладнані мультимедійною системою, замість двох стекол у бортах автомобіля встановлені екрани, на які виводиться зображення із зовнішніх відеокамер.

"Доїхав?" Путін похвалився "чудо-лімузином" і нарвався на сміх у мережі

"Супутник"

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Путін осоромився під час зустрічі з переможцями Універсіади.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"в которой после каждой поездки меняют всю ходовую и двигатель" не сомневаюсь, что то делает лично автор комментария, иначе откуда такая осведомлённость )))
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
А как по-дурному прокоментировал - постсоветская страна !!! Это Россия всё еще постсоветская !!!
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Ball Yuriy
Ball Yuriy
Любченко Светлана, ... не страна, а территория. В стране закон действует, а на территории вождь племени.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Хохлы а чего не высмеиваете вашего "беременного" президента? Пока еще президента) https://ria.ru/20190328/1552175152.html
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