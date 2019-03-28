"Доїхав?" Путін похвалився "чудо-лімузином" і нарвався на сміх у мережі

Президент Росії Володимир Путін проїхався у Бішкеку (Киргизія) на створеному особисто для нього лімузині Aurus Senat. Така помпезність викликала сміх і обурення в мережі.

Зокрема, відповідне фото виклав у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. "Аурус" доїхав до Бішкека: вперше новий лімузин Путіна в пострадянській республіці", – прокоментував він.

Користувачі не були настільки добродушними, як Смирнов. "Я би остерігався їздити на несертифікованій дослідній гаражній поробці, в якій після кожної поїздки замінюють всю ходову і двигун", "Сам доїхав чи що, своїм ходом і без поломок?", "Доїхав вантажем всередині транспортного літака?" – іронізують вони.

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"Кремлівський пул"

Aurus Senat – російський автомобіль представницького класу. Він є основним службовим авто президента і прем'єр-міністра Росії. Ім'я для моделі вибирали за назвою Сенатської вежі Московського Кремля.

Зсередини Aurus оброблений шкірою і деревом, на приладовій панелі встановлені два монітори з інформацією для водія.

Місця пасажирів обладнані мультимедійною системою, замість двох стекол у бортах автомобіля встановлені екрани, на які виводиться зображення із зовнішніх відеокамер.

"Супутник"

"Аурус" доїхав до Бішкека: Вперше новий лімузин Путіна в пострадянській республіці pic.twitter.com/hmuyIU9kb5 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 28 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Путін осоромився під час зустрічі з переможцями Універсіади.

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