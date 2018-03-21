"Даже Шевченко в шоке": сепаратистка Штепа блеснула будуарным фото

В сети появилось новое фото известной сепаратистки, бывшего мэра Славянска Нели Штепы, сделанное в ее спальне.

На нем она лежит с букетом искусственных тюльпанов на кровати и позирует перед камерой. Снимок опубликован на странице "Еж Пых" в Twitter.

Штепа одета в нарядный костюм, серебристые туфли, однако внимание пользователей сети помимо ее образа привлек и задний фон на фото — на стене комнаты висит портрет украинского поэта Тараса Шевченко, на котором он выглядит несколько удивленным.

Подписчики автора поста не обделили вниманием данную деталь и забавно отреагировали на нее в комментариях, отметив, что внешний вид Штепы шокировал даже Шевченко.

"Тарас на стене бесподобен", "Даже Григорьевич о**евает от такой х**ни", — пишут они.

Бурную реакцию у пользователей микроблога вызвала и в целом вся идея фото сепаратистки. Таким образом, оно стало поводом для шуток, фотожаб и проведения параллелей с еще одним ее странным фото.

"С*чка", "Это же знаменитая Неля Штепа", — иронизируют в комментариях.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинский поп-певец Виталий Козловский похвастался совместным снимком со Штепой.