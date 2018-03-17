"Зачем в такой позе?" Фото сепаратистки Штепы вызвало недоумение

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в пособничестве террористам "ДНР", вызвала недоумение среди пользователей сети своим "спортивным" фото.

В Twitter на странице блогера с ником IgorGirkin опубликован снимок, где одиозная Штепа в черной одежде сидит на фитболе с гантелями в руках.

Блогер воздержался от комментирования фотографии, а вот другие юзеры выразили свое отвращение от увиденного.

"Фу...какая гадость", "Это после лже инфаркта, так понимать", "Это черный квадрат Малевича?" "Что их прет после голодовок... на конкурс у кого зад больше", "Зачем она фотографируется в такой позе?" - пишут пользователи сети.

Как писал "Обозреватель", ранее Штепа заявила о намерении стать президентом Украины.