"Навіть Шевченко в шоці": сепаратистка Штепа похизувалася будуарним фото

У мережі з'явилося нове фото відомої сепаратистки, колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи, зроблене в її спальні.

На ньому вона лежить з букетом штучних тюльпанів на ліжку і позує перед камерою. Знімок опублікований на сторінці "Еж Пых" у Twitter.

Штепа одягнена в ошатний костюм, сріблясті туфлі, проте увагу користувачів мережі крім її образу привернув і задній фон на фото - на стіні кімнати висить портрет українського поета Тараса Шевченка, на якому він виглядає дещо здивованим.

Підписники автора поста не обділили увагою цю деталь і кумедно відреагували на неї в коментарях, зазначивши, що зовнішній вигляд Штепи шокував навіть Шевченка.

"Тарас на стіні незрівнянний", "Навіть Григорович о**їває від такої х**ні", - пишуть вони.

Бурхливу реакцію у користувачів мікроблогу викликала і в цілому вся ідея фото сепаратистки. Таким чином, воно стало приводом для жартів, фотожаб і проведення паралелей зі ще одним її дивним фото.

"С*чка", "Це ж знаменита Неля Штепа", - іронізують у коментарях.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше український поп-співак Віталій Козловський похвалився спільним знімком зі Штепою.