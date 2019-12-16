Дальше будут унитазы или корыта? Россиян унизили "новаторской" посудой: фото

Пользователей сети рассмешило ноу-хау в России – на полках магазинов появились тарелки в виде лопаты.

Соответствующее фото, которое вызвало у многих ассоциации с праздником в РФ, на котором кормили жителей с подобного сельскохозяйственного предмета блинами, обнародовано в микроблоге в Twitter "МИД Роисси".

"Фотофакт! Тарелки для россиян поступили в продажу во все магазины страны", – подписано под снимком.

Тарелки-лопаты "МИД Роисси"/Twitter

В частности, на ценнике написано, что это – тарелка декоративная "лопата", стоимостью в 399 рублей (около 150 грн). Пользователи посмеялись, что чего-то не хватает.

Блины с лопаты паблик "Типичный Нижний Новгород"

"А в виде унитазов было?", "Это на масленицу. А вот следующая модель тарелки – "Корыто". Релиз готовится к Пасхе", "Это если кто захочет встретить Новый Год последний раз в жизни", "А кто украл черенки к тарелкам? Чем есть теперь", "Блинница", "Вы ошибаетесь. Это ложки и вилки по совместительству", "Дописать на ценнике надо "...для блинов", "Фу, гадость. Неужели кто-то берет", – отреагировали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году в Ставрополе прошел православный фестиваль уличной еды под названием "Русское достоинство", на котором посетителей кормили блинами с лопаты. Это вызвало ажиотаж в сети, а выражение "накормить с лопаты" начало широко использоваться в соцсетях.

В том же году такое же явление было замечено в Набережных Челнах, где испекли яблочный пирог весом в две тонны.

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