Далі будуть унітази або корита? Росіян принизили "новаторським" посудом: фото

Користувачів мережі розсмішило ноу-хау в Росії – на полицях магазинів з'явилися тарілки у вигляді лопати.

Відповідне фото, що викликало у багатьох асоціації зі святом в РФ, де годували жителів із подібного сільськогосподарського предмета млинцями, оприлюднено в мікроблозі в Twitter "МИД Роисси".

"Фотофакт! Тарілки для росіян надійшли в продаж в усі магазини країни", – підписано під знімком.

Тарілки-лопати "МЗС Роіссі" / Twitter

Зокрема, на ціннику йдеться, що це – тарілка декоративна "лопата", вартістю в 399 рублів (близько 150 грн). Користувачі посміялися, що чогось не вистачає.

Млинці з лопати Паблік "Типичный Нижний Новгород"

"А чи було у вигляді унітазів?", "Це на Масляну. А ось наступна модель тарілки – "Корито". Реліз готується до Великодня", "Це якщо хто захоче зустріти Новий Рік востаннє в житті", "А хто вкрав держак до тарілок? Чим їсти тепер", "Млинниця", "Ви помиляєтеся. Це ложки і виделки за сумісництвом", "Дописати на ціннику треба "... для млинців", "Фу, гидота. Невже хтось бере", – відреагували в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2015 році в Ставрополі пройшов православний фестиваль вуличної їжі під назвою "Російська гідність, де відвідувачів годували млинцями з лопати. Це викликало ажіотаж у мережі, а вираз "нагодувати з лопати" почав широко використовуватися в соцмережах.

Того ж року таке явище було помічено у Набережних Челнах, де спекли яблучний пиріг вагою в дві тонни.

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