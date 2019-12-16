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17 грудня • оновлено в 00:40
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Далі будуть унітази або корита? Росіян принизили "новаторським" посудом: фото

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Користувачів мережі розсмішило ноу-хау в Росії – на полицях магазинів з'явилися тарілки у вигляді лопати.

Відповідне фото, що викликало у багатьох асоціації зі святом в РФ, де годували жителів із подібного сільськогосподарського предмета млинцями, оприлюднено в мікроблозі в Twitter "МИД Роисси".

"Фотофакт! Тарілки для росіян надійшли в продаж в усі магазини країни", – підписано під знімком.

Тарілки-лопати

Тарілки-лопати

"МЗС Роіссі" / Twitter

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Зокрема, на ціннику йдеться, що це – тарілка декоративна "лопата", вартістю в 399 рублів (близько 150 грн). Користувачі посміялися, що чогось не вистачає.

Млинці з лопати

Млинці з лопати

Паблік "Типичный Нижний Новгород"

"А чи було у вигляді унітазів?", "Це на Масляну. А ось наступна модель тарілки – "Корито". Реліз готується до Великодня", "Це якщо хто захоче зустріти Новий Рік востаннє в житті", "А хто вкрав держак до тарілок? Чим їсти тепер", "Млинниця", "Ви помиляєтеся. Це ложки і виделки за сумісництвом", "Дописати на ціннику треба "... для млинців", "Фу, гидота. Невже хтось бере", – відреагували в мережі.

Далі будуть унітази або корита? Росіян принизили "новаторським" посудом: фото
Далі будуть унітази або корита? Росіян принизили "новаторським" посудом: фото
Далі будуть унітази або корита? Росіян принизили "новаторським" посудом: фото
Далі будуть унітази або корита? Росіян принизили "новаторським" посудом: фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2015 році в Ставрополі пройшов православний фестиваль вуличної їжі під назвою "Російська гідність, де відвідувачів годували млинцями з лопати. Це викликало ажіотаж у мережі, а вираз "нагодувати з лопати" почав широко використовуватися в соцмережах.

Того ж року таке явище було помічено у Набережних Челнах, де спекли яблучний пиріг вагою в дві тонни.

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Автор
Дмитро Гриневич
Місце
Росія
Теги
курйоз Новини Росії
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
А,почему не освоили производство столовых сервизов в виде унитазов?
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Не плохо бы на эту лопату подать (на дессерт) шоколад в виде какашек-такое любимое для россиян лакомство !))
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Крым Андрей
Крым Андрей
Да, как мало селюкам нужно для их незатейливого юмора.
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