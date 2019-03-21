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"Был секс с эльфами": Соколова рассказала, как сбежала от украинского журналиста

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Украинская журналистка и ведущая Янина Соколова рассказала, как "убежала" от коллеги-журналиста Романа Скрипина.

На своей странице в Twitter девушка призналась, что Скрипин — ее кумир детства. Он пригласил ведущую в гости.

"Пришла. Он точит белые семечки (надеюсь, профилактически), понаразвешивал именные флаги по всему дому. Чашка, из которой пьет, утверждает, что имел секс с эльфами 5 минут назад... Убежала", — написала Соколова.

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"Был секс с эльфами": Соколова рассказала, как сбежала от украинского журналиста

"Был секс с эльфами": Соколова рассказала, как сбежала от украинского журналиста

twitter.com/IaninaSokolova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Янина Соколова заявила, что требование России выплатить ей компенсацию за украинскую "оккупацию" Крыма напоминает обвинение насильником жертвы в том, что во время изнасилования она была не накрашена.

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Персоны
Янина СоколоваРоман Скрипін
Место
Украина
Тег
фотографии
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