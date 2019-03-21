"Був секс з ельфами": Соколова розповіла, як втекла від українського журналіста

Українська журналістка і ведуча Яніна Соколова розповіла, як "втекла" від колеги-журналіста Романа Скрипіна.

На своїй сторінці у Twitter дівчина зізналася, що Скрипін — її кумир дитинства. Він запросив ведучу в гості.

"Прийшла. Він точить біле насіння (сподіваюся, профілактично), порозвішував іменні прапори по всьому будинку. Чашка, з якої п'є, стверджує, що мав секс з ельфами 5 хвилин назад... Втекла", — написала Соколова.

twitter.com/IaninaSokolova

Запитавши у Гості кумир дитинства - Роман @Skrypin. Прийшла. ВІН точити біле насіння (сподіваюся, профілактічно😜), поразвішував Іменні прапори по всій хаті. Чашка, з якої п'є, стверджує, что МАВ секс з ельфів 5 хвилин тому ... Втікла😂 @SkrypinUA pic.twitter.com/NbEErzdCM4 - Яніна Соколова (@IaninaSokolova) 21 березня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Яніна Соколова заявила, що вимога Росії виплатити їй компенсацію за українську "окупацію" Криму нагадує звинувачення насильником жертви в тому, що під час зґвалтування вона була не нафарбована.

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