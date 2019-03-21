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"Був секс з ельфами": Соколова розповіла, як втекла від українського журналіста

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Українська журналістка і ведуча Яніна Соколова розповіла, як "втекла" від колеги-журналіста Романа Скрипіна.

На своїй сторінці у Twitter дівчина зізналася, що Скрипін — її кумир дитинства. Він запросив ведучу в гості.

"Прийшла. Він точить біле насіння (сподіваюся, профілактично), порозвішував іменні прапори по всьому будинку. Чашка, з якої п'є, стверджує, що мав секс з ельфами 5 хвилин назад... Втекла", — написала Соколова.

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"Був секс з ельфами": Соколова розповіла, як втекла від українського журналіста

"Був секс з ельфами": Соколова розповіла, як втекла від українського журналіста

twitter.com/IaninaSokolova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Яніна Соколова заявила, що вимога Росії виплатити їй компенсацію за українську "окупацію" Криму нагадує звинувачення насильником жертви в тому, що під час зґвалтування вона була не нафарбована.

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Особи
Яніна СоколоваРоман Скрипін
Місце
Україна
Тег
фотографии
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