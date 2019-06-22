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"Бесы вселились?" Дочь спикера Путина напугала сеть дикими танцами. Видеофакт

2.3тЧитать материал на украинском

Дочь пресс-секретаря Владимира Путина Елизавета Пескова и актер Даниил Солдатов показали в сети видео безумных танцев под песню российской исполнительницы Анны Борониной "Рабочий класс".

Так, на кадрах, выложенных в Instagram, дочь Пескова в буквальном смысле отрывается в автомобиле. Некоторые пользователи даже усомнились в том, точно ли это она. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В Лизу Пескову вселились бесы. Или какой-то запрещенный законом препарат", "Это кокаин, какие бесы", – пишут в комментариях.

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Лиза Пескова отрывается

Лиза Пескова отрывается

Скриншот с видео

За Instagram Песковой следят почти 90 тысяч подписчиков, а за страницей Даниила — 54 тысячи.

"Бесы вселились?" Дочь спикера Путина напугала сеть дикими танцами. Видеофакт
"Бесы вселились?" Дочь спикера Путина напугала сеть дикими танцами. Видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 21-летнюю Елизавету обвинили в расходовании средств россиян. Она показала свою шикарную жизнь в Париже.

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Персоны
Дмитрий ПесковЛиза ПесковаВладимир Путин
Место
Россия
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Пэцин сынок с тюльпаном в дупе, вот щирый отрыв по-рагульски )))
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