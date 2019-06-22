"Біси вселилися?" Дочка спікера Путіна налякала мережу дикими танцями. Відеофакт

Дочка прес-секретаря Володимира Путіна Єлизавета Пєскова і актор Данило Солдатов показали в мережі відео шалених танців під пісню російської виконавиці Анни Бороніної "Робочий клас".

Так, на кадрах, викладених в Instagram, дочка Пєскова в буквальному сенсі відривається в автомобілі. Деякі користувачі навіть засумнівалися в тому, чи точно це вона. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У Лізу Пєскову вселилися біси. Або якийсь заборонений законом препарат", "Це кокаїн, які біси", – пишуть в коментарях.

Ліза Пєскова відривається Скріншот з відео

За Instagram Пєскової стежать майже 90 тисяч передплатників, а за сторінкою Данила - 54 тисячі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 21-річну Єлизавету звинуватили у витрачанні коштів росіян. Вона показала своє шикарне життя в Парижі.

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