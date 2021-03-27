Американцы увидели "мистические огни" в небе: они оказались обломками ракеты SpaceX. Фото

Жители нескольких городов американских штатов Орегон и Вашингтон 26 марта стали свидетелями загадочного шоу "фейерверков", которое освещало небо на обширном участке северо-запада Тихого океана.

Кадрами необычного явления они делились в соцсетях, событие стало поводом для новостей СМИ. Но позже выяснилось, что "мистическими огнями", вероятно, были остатки ракеты компании Илона Маска SpaceX (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что поток света, похожий на метеоритный дождь, обрушился на районы двух штатов около 21:00 по тихоокеанскому времени, заворожив свидетелей события и вызвав некоторую путаницу в его происхождении.

"Падающие звезды? Обломки? Кто-нибудь еще видел это в Сиэтле только что?", "Мммм… только что поймал это, летящее над моим домом в юго-западном Портленде", – писали пользователи Twitter.

Некоторые угадывали, был ли это метеор, разбитый спутник или, может, НЛО.

При этом в офисе Национальной метеорологической службы в Сиэтле сообщили, что световое шоу, похоже, оказалось обломками 2-й ступени ракеты SpaceX Falcon 9, которая не смогла повторно войти в атмосферу Земли после запуска более трех недель назад, передает New York Post.

На это указал и эксперт по слежению за спутниками из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэл.

"Вторая ступень SpaceX Falcon 9 после запуска Starlink 4 марта не смогла выйти из орбиты и теперь возвращается после 22 дней нахождения на ней", – написал эксперт в Twitter.

Но все же возвращение ступени ракеты после запуска спутника Starlink стало моментом изумления у людей от Сиэтла до Портленда и за его пределами. Издание Geek Wire напомнило, что эти спутники производятся на предприятии SpaceX в Редмонде, штат Вашингтон, и предположили, что участники команды Starlink тоже могли увидеть "мистическое" шоу.

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