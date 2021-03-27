Американці побачили "містичні вогні" у небі: вони виявилися уламками ракети SpaceX. Фото

Жителі декількох міст американських штатів Орегон і Вашингтон 26 березня стали свідками загадкового шоу "феєрверків", яке висвітлювало небо на великій ділянці північного заходу Тихого океану.

Кадрами незвичайного явища вони ділилися в соцмережах, подія стала приводом для новин ЗМІ. Але пізніше з'ясувалося, що "містичними вогнями", ймовірно, були залишки ракети компанії Ілона Маска SpaceX (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що потік світла, схожий на метеоритний дощ, осяяв райони двох штатів приблизно о 21:00 за тихоокеанським часом, завороживши свідків події і викликавши деяку плутанину щодо його походження.

"Зірки, що падають? Уламки? Хтось ще бачив це в Сіетлі щойно?", "Мммм... щойно піймав це, пролітаюче над моїм будинком у південно-західному Портленді", – писали користувачі Twitter.

Деякі вгадували, чи це був метеор, розбитий супутник чи, може, НЛО.

Водночас в офісі Національної метеорологічної служби в Сіетлі повідомили, що світлове шоу, схоже, виявилося уламками 2-го ступеня ракети SpaceX Falcon 9, яка не змогла повторно увійти в атмосферу Землі після запуску більш ніж три тижні тому, передає New York Post.

На це звернув увагу й експерт зі стеження за супутниками з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики Джонатан Макдауел.

"Другий ступінь SpaceX Falcon 9 після запуску Starlink 4 березня не зміг вийти з орбіти і тепер повертається після 22 днів перебування на ній", – написав експерт у Twitter.

Та все ж повернення ступеня ракети після запуску супутника Starlink стало моментом подиву в людей від Сіетла до Портленда і за його межами. Видання Geek Wire нагадало, що ці супутники виробляють на підприємстві SpaceX у Редмонді, штат Вашингтон, і припустили, що учасники команди Starlink теж могли побачити "містичне" шоу.

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