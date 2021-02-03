Адвокат занялся сексом с клиенткой в прямом эфире заседания. Видео 18+

Адвокат Гектор Роблес во время онлайн-сессии слушания в суде занялся сексом со своей клиенткой. Инцидент произошел в Перу.

Как сообщает издание The New Zealand Herald, за сношением наблюдали все участники. Заседание записали и выложили ролик в интернет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах можно увидеть прелюдию к половому акту, когда клиентка в неглиже забралась на колени к адвокату. Неприличное действо пыталась прекратить помощница Гектора Роблеса. Секретарь сказала, что все видят в прямом эфире, однако начальник ее проигнорировал.

Судья Джон Торрес прокомментировал случившееся и отметил, что такое поведение представляет собой нарушение общественных правил приличия. Также он добавил, что видео стало достоянием мировой общественности.

Судье пришлось вызвать полицию, чтобы прекратить это, поскольку пара не реагировала на замечания.

После инцидента похотливого адвоката отстранили от заседаний суда и передали его дело в прокуратуру.

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