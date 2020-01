"Будьте проще!" Забавы с секс-игрушками в школе вызвали скандал

Пятилетняя девочка нашла в вещах родителей секс-игрушку, взяла ее с собой в школу и подарила подруге, чем поставила взрослых в неловкое положение и вызвала бурное обсуждение.

Об этом рассказала мать ребенка Кала Манили (Kahla Maneely) на своей странице в Facebook.

Отмечается, что девочка копалась в вещах отца и нашла упаковку виброколец. Решив, что это обычная игрушка, она взяла одно из них с собой в школу и подарила как своеобразный "браслет дружбы" подружке в автобусе.

Когда вторая девочка похвасталась подарком родителям, те были обескуражены и связались с Калой, сопроводив свое сообщение фотографией игрушки.

По словам женщины, она никогда ранее не испытывала такого смущения, и ее сердце будто упало в живот.

Она извинилась и заверила, что виброкольцо ранее еще не использовалось по назначению. Спустя время смущение прошло и Манили стала рассказывать эту историю как анекдот, вследствие чего ее осветили в СМИ.

Многие люди просто посмеялись, в то время как другие все же стали рассуждать о недопустимости подобных инцидентов и обвинять родителей ребенка в попытке заработать и прославиться.

"Клянусь, чувак, люди должны быть проще", - ответила на это все мать девочки (в оригинале "I swear man, people have to lighten up").

