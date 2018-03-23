666 дней Савченко: маг пояснил, почему это не совпадение

Тот факт, что внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко была арестована спустя ровно 666 дней после ее освобождения из российской тюрьмы, имеет большой символический смысл.

"Это не совпадение", - заверил "Обозреватель" маг ведической традиции Игорь Мехеда.

Он напомнил о дохристианском значении чисел "666" и "777" - первое означало разрушительную, а второе – созидательную силу Солнца.

Таким образом, в случае с Савченко число "666" указывает на следующее: "Через Савченко и ее покровителей действовали силы разрушения", - пояснил он.

В то же время "надежды этих покровителей и сил, которые стоят за ними, тщетны. Стоящие за этими событиями дирижеры не попали в ритм с энергиями космоса и с истинной волей народных масс, поскольку преследовали исключительно собственные узкоэгоистические интересы", - убежден Мехеда.

"Потому самой природой их планы рушатся и будут разрушены", - пообещал он.

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Как писал "Обозреватель", украинские СМИ подметили, что Надежда Савченко провела на свободе ровно 666 дней. Ранее Игорь Мехеда пояснил, что значит число "666" в результате, который на выборах в России получил Владимир Путин.