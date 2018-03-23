666 днів Савченко: маг пояснив, чому це не збіг

Той факт, що позафракційний народний депутат України Надія Савченко була зарештована рівно 666 днів після її звільнення з російської в'язниці, має великий символічний зміст.

"Це не збіг", - запевнив "Обозреватель" маг ведичної традиції Ігор Мехеда.

Він нагадав про дохристиянське значення чисел "666" і "777" - перше означало руйнівну, а друге - творчу силу Сонця.

Таким чином, у випадку з Савченко число "666" вказує на наступне: "Через Савченко та її покровителів діяли сили руйнування", - пояснив він.

Водночас "надії цих покровителів і сил, які стоять за ними, марні. Диригенти, що стоять за цими подіями, не потрапили в ритм з енергіями космосу і з істинною волею народних мас, оскільки переслідували виключно власні вузькоегоїстичні інтереси", - переконаний Мехеда.

"Тому самою природою їхні плани руйнуються і будуть зруйновані", - пообіцяв він.

Новини Голодування Савченко викликало бурхливу реакцію бійця АТО

Як писав "Обозреватель", українські ЗМІ помітили, що Надія Савченко провела на волі рівно 666 днів. Раніше Ігор Мехеда пояснив, що означає число "666" у результаті, який на виборах у Росії отримав Володимир Путін.