666 днів Савченко: маг пояснив, чому це не збіг

Той факт, що позафракційний народний депутат України Надія Савченко була зарештована рівно 666 днів після її звільнення з російської в'язниці, має великий символічний зміст.
"Це не збіг", - запевнив "Обозреватель" маг ведичної традиції Ігор Мехеда.
Він нагадав про дохристиянське значення чисел "666" і "777" - перше означало руйнівну, а друге - творчу силу Сонця.
Таким чином, у випадку з Савченко число "666" вказує на наступне: "Через Савченко та її покровителів діяли сили руйнування", - пояснив він.
Водночас "надії цих покровителів і сил, які стоять за ними, марні. Диригенти, що стоять за цими подіями, не потрапили в ритм з енергіями космосу і з істинною волею народних мас, оскільки переслідували виключно власні вузькоегоїстичні інтереси", - переконаний Мехеда.
"Тому самою природою їхні плани руйнуються і будуть зруйновані", - пообіцяв він.
Як писав "Обозреватель", українські ЗМІ помітили, що Надія Савченко провела на волі рівно 666 днів. Раніше Ігор Мехеда пояснив, що означає число "666" у результаті, який на виборах у Росії отримав Володимир Путін.
Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".