"21-й век, епт": Соколова высмеяла отсталость "бумажного" Путина

На каждое выступление российского президента Владимира Путина ему подбирают соответствующую количеству подготовленных бумаг трибуну.

Отсталость в техническом плане главы РФ высмеяла в своей вечерней программе украинская журналистка Янина Соколова.

"Действительно, зачем давать ему планшет, если можно каждый раз подбирать новую трибуну под количество бумаг? 21 век, епт. Еще пару таких выступлений Путина и сибирские леса превратятся в сибирские степи", - пошутила она.

Янина Соколова

Как сообщал OBOZREVATEL, в этой же программе Соколова раскрыла топорный фейк Кремля о Крыме.

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