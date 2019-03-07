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"21-й век, епт": Соколова высмеяла отсталость "бумажного" Путина

2.7тЧитать материал на украинском

На каждое выступление российского президента Владимира Путина ему подбирают соответствующую количеству подготовленных бумаг трибуну.

Отсталость в техническом плане главы РФ высмеяла в своей вечерней программе украинская журналистка Янина Соколова.

"Действительно, зачем давать ему планшет, если можно каждый раз подбирать новую трибуну под количество бумаг? 21 век, епт. Еще пару таких выступлений Путина и сибирские леса превратятся в сибирские степи", - пошутила она.

Янина Соколова

Янина Соколова

Новости
"Поминочки затянулись?" Янина Соколова ярко ответила беглому экс-нардепу о Крыме и Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, в этой же программе Соколова раскрыла топорный фейк Кремля о Крыме.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Янина СоколоваВладимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости России
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Это из самой нищей и отсталой колонии бандер воют?))))))))))))))))
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andrei andrei
andrei andrei
Блядь! Давай про Петю. Какие напитка ему в трибуну закладывают?😁
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