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"21-е століття, йопт": Соколова висміяла відсталість "паперового" Путіна

2.7тЧитати матеріал російською

На кожен виступ російського президента Володимира Путіна йому підбирають відповідну кількості підготовлених паперів трибуну.

Відсталість у технічному плані глави РФ висміяла в своїй вечірній програмі українська журналістка Яніна Соколова.

"Дійсно, навіщо давати йому планшет, якщо можна кожного разу підбирати нову трибуну під кількість паперів? 21 століття, йопт. Ще пару таких виступів Путіна і сибірські ліси перетворяться в сибірські степи", - пожартувала вона.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у цій же програмі Соколова розкрила фейк Кремля про Крим.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Яніна СоколоваВолодимир Путін
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Это из самой нищей и отсталой колонии бандер воют?))))))))))))))))
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andrei andrei
andrei andrei
Блядь! Давай про Петю. Какие напитка ему в трибуну закладывают?😁
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