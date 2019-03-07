"21-е століття, йопт": Соколова висміяла відсталість "паперового" Путіна

На кожен виступ російського президента Володимира Путіна йому підбирають відповідну кількості підготовлених паперів трибуну.

Відсталість у технічному плані глави РФ висміяла в своїй вечірній програмі українська журналістка Яніна Соколова.

"Дійсно, навіщо давати йому планшет, якщо можна кожного разу підбирати нову трибуну під кількість паперів? 21 століття, йопт. Ще пару таких виступів Путіна і сибірські ліси перетворяться в сибірські степи", - пожартувала вона.

Яніна Соколова

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цій же програмі Соколова розкрила фейк Кремля про Крим.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.